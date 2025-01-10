Самарцу пришлось заплатить за стрельбу в подростка из пневматики

Летним вечером, находясь у себя дома, житель Кировского района г. Самары задремал при просмотре телевизора. Через некоторое время его разбудил доносящийся с улицы смех. Мужчина вышел на балкон и увидел там несколько подростков, которые сидели на скамейке и шумно общались. Мужчина велел молодым людям уйти, однако те не среагировали. После этого он взял пневматическую винтовку и произвел выстрел в сторону подростков. В результате чего пуля попала одному из них в спину.