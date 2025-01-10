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В Уфе задержан предполагаемый убийца мужчины

В Уфе росгвардейцы задержали предполагаемого убийцу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли предполагаемого убийцу местного жителя. Мужчину обнаружили мертвым на улице А. Невского с ножевым ранением.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Башкирии, подозреваемым оказался знакомый убитого, с которым у них возникла ссора. В ходе конфликта уфимец смертельно ранил оппонента.

— Сотрудники ведомства задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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