«Для того, чтобы квартиру сохранить, надо ее продать». В Минске 77-летняя женщина продала квартиру, переведя мошенникам 50 тысяч долларов

Кроме того, звонивший сказал, что вырученные за квартиру деньги необходимо перевести на «защищенный счет». Он заверил, что квартира останется в собственности минчанки. Пенсионерка выполнила просьбу аферистов и за несколько платежей перевела им 50 000 долларов.