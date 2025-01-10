«Для того, чтобы квартиру сохранить, надо ее продать». В Минске 77-летняя женщина продала квартиру, переведя мошенникам 50 тысяч долларов

Пенсионерка продала квартиру в Минске и перевела мошенникам 50 000 долларов. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в Первомайское РУВД обратилась 77-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Сказано, что женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил, что квартира пенсионерки выставлена злоумышленниками на продажу.
— Для того, чтобы квартиру сохранить, надо ее продать, — сообщила пенсионерка подробности разговора с мошенниками.
Кроме того, звонивший сказал, что вырученные за квартиру деньги необходимо перевести на «защищенный счет». Он заверил, что квартира останется в собственности минчанки. Пенсионерка выполнила просьбу аферистов и за несколько платежей перевела им 50 000 долларов.
«Лишь когда новая владелица попросила ее покинуть квартиру, а звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферистов», — уточнили в МВД.
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