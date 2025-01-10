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Два пожара ликвидировали после атаки БПЛА в Ростовской области

Одно возгорание в Ростовской области потушили, на месте второго сбили открытое горение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки БПЛА потушили частный дом и ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия. Тушение второго объекта все еще продолжается. Оперативную информацию по ситуации опубликовал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, частный дом и припаркованные рядом машины загорелись в селе Чалтырь Мясниковского района, а возгорание на производственном предприятии произошло в селе Крым.

— По состоянию на 07:13, в селе Крым ликвидировано открытое горение на площади в 2 тысячи кв. метров. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 7:35 объявили полную ликвидацию пожара, — проинформировал в Telegram Юрий Слюсарь.

По данным властей, никто из людей не пострадал.

Массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.