Два пожара ликвидировали после атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области после атаки БПЛА потушили частный дом и ликвидировали открытое горение на территории производственного предприятия. Тушение второго объекта все еще продолжается. Оперативную информацию по ситуации опубликовал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Напомним, частный дом и припаркованные рядом машины загорелись в селе Чалтырь Мясниковского района, а возгорание на производственном предприятии произошло в селе Крым.
— По состоянию на 07:13, в селе Крым ликвидировано открытое горение на площади в 2 тысячи кв. метров. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 7:35 объявили полную ликвидацию пожара, — проинформировал в Telegram Юрий Слюсарь.
По данным властей, никто из людей не пострадал.
Массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.