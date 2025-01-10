Два пожара ликвидировали после атаки БПЛА в Ростовской области

— По состоянию на 07:13, в селе Крым ликвидировано открытое горение на площади в 2 тысячи кв. метров. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 7:35 объявили полную ликвидацию пожара, — проинформировал в Telegram Юрий Слюсарь.