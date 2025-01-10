Жительницу Нижнего Тагила обвиняют в реабилитации нацизма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, инцидент произошел в День памяти и скорби, 22 июня 2024 года. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемая взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня на Площади Славы и прикурила от его пламени, при этом танцуя. Двое граждан сделали ей замечания, но она отказалась покидать монумент.
В ноябре 2024 года «МК-Урал» писал, что прокуратура начала проверку из-за сообщений об осквернении детьми символа воинской славы в Нижнем Тагиле.
По предварительным данным, 9 ноября трое подростков, 9-ти и 11-ти лет, бросали комки снега в пламя мемориала «Вечный огонь», который расположен на Площади Славы в Нижнем Тагиле.