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Жительницу Нижнего Тагила обвиняют в реабилитации нацизма

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенная публично), возбужденное в отношении жительницы Нижнего Тагила 1987 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, инцидент произошел в День памяти и скорби, 22 июня 2024 года. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемая взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня на Площади Славы и прикурила от его пламени, при этом танцуя. Двое граждан сделали ей замечания, но она отказалась покидать монумент.

В ноябре 2024 года «МК-Урал» писал, что прокуратура начала проверку из-за сообщений об осквернении детьми символа воинской славы в Нижнем Тагиле.

По предварительным данным, 9 ноября трое подростков, 9-ти и 11-ти лет, бросали комки снега в пламя мемориала «Вечный огонь», который расположен на Площади Славы в Нижнем Тагиле.