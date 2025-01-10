Волгоградские аферисты наживались на доверчивых пенсионерах по всей стране

В Волгоградской области задержали участников мошеннической схемы, жертвами которой стали пенсионеры из разных регионов России. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники арендовали помещения в Москве и организовали там кол-центры.
Преступники обзванивали пожилых людей, представлялись сотрудниками госучреждений и убеждали пенсионеров, что те могут получить компенсации за купленные лекарства. Для этого нужно было оплатить «комиссию», «налоговый сбор» или «страховку». Доверчивые старики переводили свои деньги на счета аферистов. Именно по движениям средств удалось установить местонахождение банды.
— В ходе обысков изъяты банковские карты, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — уточнили в МВД.
Полицейские завели уголовное дело. Четверо фигурантов уже заключены под стражу, еще двое обязаны являться к следователю. Расследование продолжается.