Волгоградские аферисты наживались на доверчивых пенсионерах по всей стране

Преступники обзванивали пожилых людей, представлялись сотрудниками госучреждений и убеждали пенсионеров, что те могут получить компенсации за купленные лекарства. Для этого нужно было оплатить «комиссию», «налоговый сбор» или «страховку». Доверчивые старики переводили свои деньги на счета аферистов. Именно по движениям средств удалось установить местонахождение банды.