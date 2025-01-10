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В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ЧП в Актау

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять россиян, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, остаются в больницах, динамика положительная, состояние девочки, которая была в числе эвакуированных в Москву, улучшилось, её выписали под амбулаторное наблюдение, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Источник: МЧС Республики Казахстан

«На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что состояние девочки, пострадавшей в авиакатастрофе, улучшилось, она выписана из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.