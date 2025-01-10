В Лос-Анджелесе из-за пожаров введут комендантский час

«Шериф сказал, что агентство (департамент шерифа округа Лос-Анджелес — ред.) работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18.00 до 06.00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов», — говорится в сообщении.
По данным газеты, речь идёт о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введён с пятницы.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.