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В Лос-Анджелесе из-за пожаров введут комендантский час

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа из-за бушующих в регионе природных пожаров, сообщает газета Los-Angeles Times со ссылкой на местного шерифа.

Источник: AP 2024

«Шериф сказал, что агентство (департамент шерифа округа Лос-Анджелес — ред.) работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18.00 до 06.00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов», — говорится в сообщении.

По данным газеты, речь идёт о зонах пожарных очагов в районах Палисейдс и Итон. Как отмечает газета, комендантский час будет введён с пятницы.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивался почти в 50 миллиардов долларов.

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