Мошенник с Урала, похитивший у столичной актрисы 19 миллионов, попытался оспорить приговор

Подсудимый получал карты, на которые поступали похищенные у людей деньги. Затем он снимал с них наличные в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный процент, а основную сумму перечислял по реквизитам участникам преступной группы. В результате у жителя Свердловской области было похищено более 1,5 млн рублей, а у актрисы Московского театра — более 19 млн рублей.