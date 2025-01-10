Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии утонули девять детей

В МЧС Башкирии назвали главные причины гибели людей на воде в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии озвучили статистику смертности на воде. Как рассказали в МЧС республики, в 2024 году в водоемах погиб 81 человек, среди них девять детей.

Самой частой причиной утопления людей стало купание в необорудованных местах. Из-за этого погибли 35 человек. На втором месте по числе жертв — падение в воду. Еще девять случаев смерти произошли из-за того, что взрослые оставили детей без присмотра.

Также в списке частых причин оказались несчастный случай во время рыбной ловли и провал людей под лед (по 6) и происшествия с маломерными суднами (5).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.