В Башкирии утонули девять детей

В Башкирии озвучили статистику смертности на воде. Как рассказали в МЧС республики, в 2024 году в водоемах погиб 81 человек, среди них девять детей.
Самой частой причиной утопления людей стало купание в необорудованных местах. Из-за этого погибли 35 человек. На втором месте по числе жертв — падение в воду. Еще девять случаев смерти произошли из-за того, что взрослые оставили детей без присмотра.
Также в списке частых причин оказались несчастный случай во время рыбной ловли и провал людей под лед (по 6) и происшествия с маломерными суднами (5).
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