Из аэропорта Кишинева эвакуируют пассажиров, рейсы отложены: Поступило сообщение о бомбе

В аэропорту Кишинева сработала сирена.
Все находившиеся в международном аэропорту лица были эвакуированы после того, как несколько минут назад в стерильной зоне была объявлена пожарная тревога.
Всех людей в «зоне вылета» вывели и посадили в автобусы.
Но — не удивлены, учитывая бардак, который нынче творится в воздушной гавани…
Пока все авиарейсы перенесены.
Сообщается о бомбе в аэропорту Кишинева.
Очевидцы сообщают что, всех, находящихся в здании аэропорта начали эвакуировать. При этом, не дают даже с парковки выехать — люди идут пешком.
Тем временем Пограничная полиция Молдовы дала разъеснение:
"10 января, около 08:20, в Международном аэропорту Кишинева сработала пожарная сигнализация.
Пограничная полиция приняла все необходимые меры для эвакуации пассажиров и персонала из помещений аэропорта.
Было запрошено вмешательство уполномоченных служб. В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств", — говорится в сообщении.