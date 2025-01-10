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Из аэропорта Кишинева эвакуируют пассажиров, рейсы отложены: Поступило сообщение о бомбе

Всех людей в «зоне вылета» вывели и посадили в автобусы [видео]

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кишинева сработала сирена.

Все находившиеся в международном аэропорту лица были эвакуированы после того, как несколько минут назад в стерильной зоне была объявлена пожарная тревога.

Всех людей в «зоне вылета» вывели и посадили в автобусы.

Но — не удивлены, учитывая бардак, который нынче творится в воздушной гавани…

Пока все авиарейсы перенесены.

Сообщается о бомбе в аэропорту Кишинева.

Очевидцы сообщают что, всех, находящихся в здании аэропорта начали эвакуировать. При этом, не дают даже с парковки выехать — люди идут пешком.

Тем временем Пограничная полиция Молдовы дала разъеснение:

"10 января, около 08:20, в Международном аэропорту Кишинева сработала пожарная сигнализация.

Пограничная полиция приняла все необходимые меры для эвакуации пассажиров и персонала из помещений аэропорта.

Было запрошено вмешательство уполномоченных служб. В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств", — говорится в сообщении.