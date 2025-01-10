В России пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников

«Необходимо еще раз отметить, что в 2022 году внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, усиливающие ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 годам и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — отметили в ФСБ.