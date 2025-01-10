10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за несчастного случая погибли два милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД. Вчера около 17.00 в Витебске при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции.