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В Витебске из-за несчастного случая погибли два милиционера

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за несчастного случая погибли два милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД. Вчера около 17.00 в Витебске при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции.

Источник: БЕЛТА

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова.