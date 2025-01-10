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Жители омских сел пожаловались, что не могут доехать до города уже больше недели

Местные жители рассказали, что с 1 января 10 поселков остались без автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Жители десяти омских сел бьют тревогу. С 1 января они не могут уехать в город из-за отсутствия автобусов. На жалобу отреагировали в региональном минтрансе.

В неприятной ситуации оказались жители Щербакульского района. В телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась жалоба одного из местных жителей.

«У нас 10 поселков остались без городского автобуса с 2 января. Люди не могу уехать в город, кому надо на учебу, на работу, в больницу», — рассказывает житель села 1-е Комиссарское.

В комментариях омичи отметили, что до Омска не могут доехать не только жители Щербакульского района.

«Колосовка — Тара, отменены рейсы. Ни приехать, ни уехать. Когда уже беспредел закончится? Что творится?» — жалуются местные жители.

В минтрансе посоветовали сельчанам ездить в Омск через Щербакуль.

«Воспользовавшись муниципальными маршрутами и, осуществив пересадку на межмуниципальные маршруты № 1052 “Омск —Шербакуль”, № 1055 “Омск — Шербакуль”, № 9064 “Омск — Полтавка”, вы можете добраться до города Омска», — ответили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что омичам рассказали, как беспрепятственно уехать заграницу на Новый год.