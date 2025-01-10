В Бобруйске подросток украл у мужа сестры 16 000 рублей

Сообщается, что в милицию обратился 27-летний житель Бобруйска. Он сообщил, что вернулся домой из-за границы и заметил, что из шкафа, где он хранил деньги, пропало более 16 тысяч рублей. Удалось выяснить, что деньги украл 17-летний брат жены бобруйчанина. Несовершеннолетний периодически приходил к ним в гости. Ему было известно, где именно хранятся деньги. Так, в один из дней он их забрал.