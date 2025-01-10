В Бобруйске подросток украл у мужа сестры 16 000 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
Сообщается, что в милицию обратился 27-летний житель Бобруйска. Он сообщил, что вернулся домой из-за границы и заметил, что из шкафа, где он хранил деньги, пропало более 16 тысяч рублей. Удалось выяснить, что деньги украл 17-летний брат жены бобруйчанина. Несовершеннолетний периодически приходил к ним в гости. Ему было известно, где именно хранятся деньги. Так, в один из дней он их забрал.
В милиции отметили, что украденные деньги 17-летний потратил на личные нужды. Также сказано, что часть похищенного была изъята и возвращена владельцу. В отношении фигуранта заведено уголовное дело.
Тем временем в Минске 77-летняя женщина продала квартиру, переведя мошенникам 50 тысяч долларов: «Для того, чтобы квартиру сохранить, надо ее продать».
Кроме того, ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Audi случилось в Гомеле.
Кстати, в Минске родители подростков заплатят 4600 рублей из-за разрисованных баллончиком стен в подъезде дома.
А еще синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики.