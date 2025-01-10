Пожар в Гатчине локализовали на площади 1200 квадратных метров. Видео

В конце декабря пожар случился на автомобильном заводе в Узловском районе Тульской области. Тогда из здания эвакуировали 510 человек, никто не пострадал. Огонь оперативно потушили. Возможной причиной пожара портал «Тульские новости» назвал курение в неположенном месте.