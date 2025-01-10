В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.