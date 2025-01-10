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В охваченном пожарами Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар «Кеннет» на западе агломерации, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

Источник: AP Photo / Ethan Swope

«Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре “Кеннет” теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей», — говорится в публикации.

Телеканал подчеркнул, что задержать подозреваемого помогли местные жители. По словам окружного прокурора Нейтана Хохмана, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. Так, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.

Жертвами стихии стали не менее десяти человек.

В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.

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