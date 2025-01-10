В Новосибирске ГАИшник набрал взяток на 400 тысяч рублей

В суд направили дело новосибирского сотрудника ГИБДД Михаила Куренкова, который обвиняется в получении взяток. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции».
По данным следствия, Куренков за денежное вознаграждение принимал документы и помогал регистрировать автомобили вне очереди и без предварительной записи. Всего мужчина получил две взятки в размере 411 тысяч рублей и 19 тысяч рублей.
Уголовное дело уже направили в Заельцовский районный суд. Такое постановление вынесли 9 января, так как преступления происходили на территории Заельцовского и Центрального районов.