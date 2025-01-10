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В Воронежской области «Волга» насмерть сбила велосипедиста

ДТП произошло в Эртильском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

В Эртильском районе Воронежской области в четверг, 9 января, около 18:00 на 17-м километре автодороги «Эртиль-Ячейка-Б. Матреновка» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

62-летний местный житель за рулем «ГАЗ-3110» ехал со стороны села Ячейка в направлении города Эртиль. На неосвещенном участке дороги автомобиль наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП велосипедист, 71-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.