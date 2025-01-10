В Воронежской области «Волга» насмерть сбила велосипедиста

В Эртильском районе Воронежской области в четверг, 9 января, около 18:00 на 17-м километре автодороги «Эртиль-Ячейка-Б. Матреновка» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.