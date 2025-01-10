Напавшего на сверстников в Сибири с молотком ученика отправили в спецшколу

В сентябре 2024 года ЧП в Балаганске, небольшом райцентре в Иркутской области, прогремело на всю страну. Тринадцатилетний восьмиклассник принёс в школу молотки и напал на одноклассников. Трое получили небольшие травмы, а самого нападавшего скрутил учитель физкультуры. МВД ходатайствовало о помещении мальчика в спецшколу, но решение об этом принято только сейчас, сообщает детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева.
«Сегодня Иркутский областной суд удовлетворил иск полиции о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — сообщает Татьяна Афанасьева.
Решение было непростым. Татьяна Афанасьева сообщает, что первая инстанция (районный суд) отказала в иске, потом была апелляция, протест прокуратуры.
«Я, со своей стороны, подготовила отзыв о необходимости удовлетворить исковые требования полиции, — добавляет она. — Вопрос изоляции ребенка от общества, помещения его в специализированное учреждение всегда вызывает большие сомнения, но не в этом случае».
Нападение на сверстников — это преступление, которое не может остаться безнаказанным. Татьяна Афанасьева напоминает, что защита детей и обеспечение безопасности в школах — это приоритет. Она рассчитывает, что спецшкола в Ангарске, куда направляют школьника, должна помочь ему в решении проблем поведения. В том числе — «обеспечивать терапию, поддержку и образовательные программы, направленные на коррекцию поведения».
Татьяна Афанасьева пообещала следить за судьбой школьника из Балаганска и далее, когда его поместят в спецшколу Ангарска. Областной суд дополняет, что мальчика помещают в учебное заведение закрытого типа на два года.