Напавшего на сверстников в Сибири с молотком ученика отправили в спецшколу

В сентябре 2024 года ЧП в Балаганске, небольшом райцентре в Иркутской области, прогремело на всю страну. Тринадцатилетний восьмиклассник принёс в школу молотки и напал на одноклассников. Трое получили небольшие травмы, а самого нападавшего скрутил учитель физкультуры. МВД ходатайствовало о помещении мальчика в спецшколу, но решение об этом принято только сейчас, сообщает детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева.