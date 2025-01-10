Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляжах Кубани нашли почти 6 тысяч птиц, покрытых мазутом

В Анапе и Темрюкском районе волонтеры спасают пострадавших от нефтепродуктов птиц. Сейчас уже найдено 5794 особи, сообщает краевой оперштаб.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Птиц доставляют в центры, где их очищают и оказывают первичную помощь. Затем пернатых направляют на реабилитацию в Краснодарский и Ставропольский края, где уже приняли 2652 птицы.

Мониторинг и спасение птиц ведутся круглосуточно.

экология