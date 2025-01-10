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Пострадавший в ДТП на Гусинобродском шоссе в Новосибирске умер в больнице

Всего в аварии пострадали несколько человек.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В пятницу, 10 января, стало известно, что в больнице умер один из пострадавших в ДТП на Гусинобродском шоссе. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Минздраве региона.
Всего в аварии, которая произошла 5 января, пострадали несколько человек. Двое из них сейчас находятся в реанимации.

В 10:45 водитель «Тойоты Истима» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», сообщали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По информации ГАИ, удар был настолько сильным, что пять человек получили травмы. Это водитель автомобиля «Тойота Истима» и четверо его пассажиров. Всех пострадавших тогда экстренно доставили в больницу.