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В Волгограде в столкновении иномарки и автобуса пострадал пассажир

На севере Волгограда «Ниссан» протаранил автобус.

Источник: Комсомольская правда

В столкновении автобуса и иномарки на севере Волгограда пострадал пассажир. ДТП произошло 9 января в Тракторозаводском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около семи часов вечера на пересечении проспекта Ленина и улицы Дегтярева дорогу не поделили «Ниссан Альмера» и «Волгабас» По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Добавим, что за минувшие сутки на областных дорогах инспекторы выявили 724 нарушения ПДД. В частности, 13 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.