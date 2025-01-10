С пляжей Кубани вывезли 147 тысяч тонн замазученного песка

В Анапе и Темрюкском районе собрали более 147 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. Грунт временно размещают на площадке в хуторе Воскресенском, где сейчас хранится свыше 110 тыс. тонн, сообщает краевой Оперштаб.