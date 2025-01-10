На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба.