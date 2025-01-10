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На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Задержан гражданин РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Источник: © РИА Новости

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», — говорится в сообщении.

После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба.

Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда), добавляется в сообщении.