На Урале пресекли контрабанду радиоактивного изделия военного назначения

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», — говорится в сообщении.
После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления, уточняется в сообщении. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовал, поясняет пресс-служба.
Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда), добавляется в сообщении.