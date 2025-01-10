На месте строительства нового аэропорта в Самаре нашли человеческие останки

В новом акте государственной историко-культурной экспертизы речь идет о другом участке площадью 290,5 га. Он находится к югу от пресечения ул. Подольской и Смышляевского шоссе, к северо-западу от п. Падовка, к западу от ул. Береговой. Это закрытая территория, используемая под аэродром. Через северо-восточную часть участка проходит русло реки Орловки, к востоку и югу — заболоченные русла рек Падовка и Самара. В юго-западной части находится аэропортовая инфраструктура и частично заброшенные цеха завода «Авиакор». Застройка довольно плотная. Также здесь много подземных коммуникаций. По центру участка расположена действующая взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки.