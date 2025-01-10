В Алматы осудили участников транснациональной наркогруппировки

Преступная группа планировала создать несколько нарколабораторий в Казахстане, привлечь поставщиков и закладчиков для массового распространения «синтетики». Для отслеживания маршрута «специального груза» использовались воздушная разведка и оперативные разработки.
Перевозка прекурсоров и оборудования осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах операции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде. Завершающий этап операции прошёл в Алматы, где задержали ещё троих участников — двух граждан ближнего зарубежья и казахстанца. У задержанных изъяли мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника иностранного правоохранительного органа.
В ходе обысков на арендуемых складах обнаружено:
- 1160 бочек с прекурсорами,
- 7 ящиков лабораторного оборудования,
- 2 реактора,
- 5 комплектов химического оборудования.
Общий объём изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны, что могло привести к производству восьми тонн синтетических наркотиков — это эквивалентно восьми миллионам разовых доз.
Досудебное расследование, проведённое при содействии прокуратуры Алматы, установило вину четверых участников группы. Они признаны виновными в создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 10 до 14 лет.
Эта операция стала одним из крупнейших успехов в борьбе с наркопреступностью в Казахстане.