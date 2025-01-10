В Алматы осудили участников транснациональной наркогруппировки

Перевозка прекурсоров и оборудования осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах операции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде. Завершающий этап операции прошёл в Алматы, где задержали ещё троих участников — двух граждан ближнего зарубежья и казахстанца. У задержанных изъяли мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника иностранного правоохранительного органа.