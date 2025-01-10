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В Алматы осудили участников транснациональной наркогруппировки

Летом 2023 года в Алматы задержана транснациональная наркогруппировка, состоящая из граждан соседних государств, занимавшаяся поставкой прекурсоров для синтеза синтетических наркотиков. Задержание стало результатом масштабной операции, проведённой МВД совместно с алматинской полицией, сообщает El.kz.

Источник: Polisia.kz

Преступная группа планировала создать несколько нарколабораторий в Казахстане, привлечь поставщиков и закладчиков для массового распространения «синтетики». Для отслеживания маршрута «специального груза» использовались воздушная разведка и оперативные разработки.

Перевозка прекурсоров и оборудования осуществлялась логистической компанией под видом стройматериалов и бытовой химии. На разных этапах операции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде. Завершающий этап операции прошёл в Алматы, где задержали ещё троих участников — двух граждан ближнего зарубежья и казахстанца. У задержанных изъяли мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника иностранного правоохранительного органа.

В ходе обысков на арендуемых складах обнаружено:

  • 1160 бочек с прекурсорами,
  • 7 ящиков лабораторного оборудования,
  • 2 реактора,
  • 5 комплектов химического оборудования.

Общий объём изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны, что могло привести к производству восьми тонн синтетических наркотиков — это эквивалентно восьми миллионам разовых доз.

Досудебное расследование, проведённое при содействии прокуратуры Алматы, установило вину четверых участников группы. Они признаны виновными в создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 10 до 14 лет.

Эта операция стала одним из крупнейших успехов в борьбе с наркопреступностью в Казахстане.