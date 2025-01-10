Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Приморье

Информация о возгорании появилась в социальных сетях, Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Площадь возгорания на момент проверки составляла 200 кв. метров, ликвидацией ЧП занимается эксплуатирующая полигон организация. Её действиям и решениям прокурор даст оценку, при необходимости будут приняты меры реагирования.
Свалка стабильно горит раз в год. В 2023 году полигон задымился в мае, новый пожар задался в сентябре, но тление продолжалось до октября. В 2024 году пожары на городской свалке под Спасском-Дальним регистрировались в мае и в октябре. Только к началу 2024 года по результатам прокурорской проверки эксплуатирующему предприятию ООО «Капитал» выписали штрафов на 63 тысячи рублей, причём не только за нарушение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов (часть 4 статьи 8.2 КоАП РФ), но и за сокрытие экологической информации (статья 8.5 КоАП РФ) — предприятие не уведомило о возгораниях Росприроднадзор.
Пожары на мусорных полигонах в Приморье — явление нередкое. Сами полигоны во многих муниципалитетах переполнены. Некоторые депутаты Госдумы видят проблему в «мусорной реформе» — перепоручении вывоза и переработки бытовых отходов экологическим операторам, которые привлекают к работам подрядчиков. До переработки доходит отнюдь не весь мусор, причём дело не только в безответственных гражданах, которые не желают сортировать его: во Владивостоке контейнеры для раздельного сбора пришлось вообще убрать, потому что отходы из них никто не вывозил.