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СК назвал причину гибели двух сотрудников милиции в Витебске

СК Беларуси сообщил о причине гибели двух сотрудников милиции.

Источник: Комсомольская правда

СК назвал причину гибели двух сотрудников милиции в Витебске. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что ведомством проводится проверка по факту гибели двух участковых инспекторов милиции 9 января 2025 года.

«Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнестрельным оружием», — рассказали в Следственном комитете.

Также подчеркивается, что ход проверки находится на личном контроле главы ведомства Дмитрий Горы. Сказано, что все детали случившегося выясняются.