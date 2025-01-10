СК назвал причину гибели двух сотрудников милиции в Витебске. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что ведомством проводится проверка по факту гибели двух участковых инспекторов милиции 9 января 2025 года.
«Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнестрельным оружием», — рассказали в Следственном комитете.
Также подчеркивается, что ход проверки находится на личном контроле главы ведомства Дмитрий Горы. Сказано, что все детали случившегося выясняются.