Четырех подростков осудят за угон автомобилей в Красноярске

В мае прошлого года 16-летний студент техникума был в гостях у своей подруги. Там он заметил ключи от машины «Nissan Qashqai» и захотел отправиться на украденном авто на «прогулку» по городу.
Так он покатался несколько дней, попал в аварию и сбежал с места происшествия.
На этом преступные махинации юноши не закончились. Летом вместе с тремя друзьями он снова решил испытать судьбу. После вечеринки они задумали угнать «ВАЗ-2106», но попытка провалилась. Проникнув в незакрытую машину, парни пытались соединить провода зажигания, но у них ничего не получилось.
В ту же ночь нарушители наткнулись на открытый автомобиль «Лада-21101», нашли ключ зажигания прямо в салоне и смогли осуществить задуманное. Завладев машиной, друзья снова попали в ДТП, повредив два припаркованных авто. В тот же вечер они совершили еще одну попытку угона, а вторую довели до конца.
«Мы запаниковали, поняли, что совершили преступление и нас будут искать, поэтому решили, что необходимо покинуть Красноярск. Для этого нужна была машина», — рассказал один из угонщиков.
В прокуратуре края отмечают, что студент уже состоял на учете. Но работа с подростком органами системы профилактики не велась. Трех виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Один из них заключен под стражу.