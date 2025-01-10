Четырех подростков осудят за угон автомобилей в Красноярске

В ту же ночь нарушители наткнулись на открытый автомобиль «Лада-21101», нашли ключ зажигания прямо в салоне и смогли осуществить задуманное. Завладев машиной, друзья снова попали в ДТП, повредив два припаркованных авто. В тот же вечер они совершили еще одну попытку угона, а вторую довели до конца.