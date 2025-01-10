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Житель Иркутска продавал несуществующие авиабилеты в Москву

Одного из покупателей он обманул на 13 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали продавца несуществующих билетов. Как сообщили в ГУ МВД региона, обманщиком оказался 19-летний парень. Он продал одному из жителей областного центра недействующие билеты в Москву на сумму около 13 тысяч рублей.

— Заявитель нашел на сервисе объявлений билет в столицу по низкой цене. Мужчина написал сообщение на указанный номер, и незнакомец предложил перейти для общения в мессенджер. По инструкции собеседника, потерпевший оплатил билеты до Москвы и обратно, однако пройти «регистрацию» на рейс не получилось, — поделились полицейские.

После успешной оплаты «покупателем» продавец перестал выходить на связь. Теперь на молодого парня заведено дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители отметили, что предполагаемый аферист имеет отношение к еще нескольким похожим преступлениям. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два ребенка пострадали в ДТП с японским авто в Тайшете. 33-летняя женщина выехала на полосу встречного движения и врезалась в движущийся на нее автомобиль.