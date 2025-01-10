Житель Иркутска продавал несуществующие авиабилеты в Москву

— Заявитель нашел на сервисе объявлений билет в столицу по низкой цене. Мужчина написал сообщение на указанный номер, и незнакомец предложил перейти для общения в мессенджер. По инструкции собеседника, потерпевший оплатил билеты до Москвы и обратно, однако пройти «регистрацию» на рейс не получилось, — поделились полицейские.