Работников лагеря осудят после нападения собак на ребенка в Забайкалье

— Версия следствия состоит в том, что обвиняемые, зная о том, что на территории спортивного лагеря частично нет ограждения, не предприняли никаких мер по его установке. В итоге восьмилетний мальчик, который отдыхал в учреждении, вышел за пределы лагеря прямо в лес, там на него напали бездомные собаки, — уточнили в ведомстве.