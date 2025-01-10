Работников лагеря осудят после нападения собак на ребенка в Забайкалье

Директор и методист спортивной школы из Забайкалья предстанут перед судом по обвинению в ненадлежащем оказании услуг и превышении должностных полномочий. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме Забайкалья.
— Версия следствия состоит в том, что обвиняемые, зная о том, что на территории спортивного лагеря частично нет ограждения, не предприняли никаких мер по его установке. В итоге восьмилетний мальчик, который отдыхал в учреждении, вышел за пределы лагеря прямо в лес, там на него напали бездомные собаки, — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и отправили уголовное дело в суд. КП-Иркутск удалось узнать, что животные сильно покусали голову и шею ребенка, он попал в реанимацию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже отправили в Москву и прооперировали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два ребенка пострадали в ДТП с японской иномаркой в Тайшете.