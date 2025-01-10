Жителя Тольятти будут судить за наркоторговлю, хранение оружия и угрозу убийством

По версии следствия, гражданин договорился в интернете с неизвестным лицом о распространении наркотиков в Тольятти. После этого он приобрел свыше 3 граммов веществ, расфасовал и хранил у себя дома. Сбыть наркотики он не успел, так как был задержан полицейскими.
При обыске в жилище тольяттинца были обнаружены 583 спортивно-охотничьих патронов и пистолет с прибором для бесшумной стрельбы, переделанный из пистолета модели «Р-411». Задержанный пояснил, что все это якобы нашел весной 2024 года в лесном массиве в селе Пискалы.
«Кроме того, фигурант в ходе конфликта схватил за горло свою супругу и угрожал лишить жизни», — добавили в прокуратуре.