Жителя Тольятти будут судить за наркоторговлю, хранение оружия и угрозу убийством

По версии следствия, гражданин договорился в интернете с неизвестным лицом о распространении наркотиков в Тольятти. После этого он приобрел свыше 3 граммов веществ, расфасовал и хранил у себя дома. Сбыть наркотики он не успел, так как был задержан полицейскими.