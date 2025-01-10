В Иваново арестовали замгендиректора Корпорации развития Курской области

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, Снежана Мартьянова, заместитель директора АО «Корпорация развития Курской области», по версии следствия, причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области. По данным издания, ее задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Мартьянова, указано в публикации, выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО «Юридические услуги», которое, предположительно, причастно к хищениям средств фонда.