В Курске подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу

КУРСК, 10 января. /ТАСС/. Подросток ворвался в школу № 54 в Курске, разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут», — говорится в сообщении.
Он добавил, что экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Однако подросток уже успел скрыться. Спустя некоторое время он был задержан в 4 км на территории соседнего дачного массива. Нарушителем оказался ученик другой школы, который ранее здесь учился.
«По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал. Как только мне сообщили о случившемся, я немедленно выехал на место вместе с руководителями областных управлений МВД и Росгвардии. Мне было важно увидеть все своими глазами, чтобы понять, как такое могло случиться», — добавил Хинштейн.
В управлении Росгвардии по Курской области добавили, что сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в школе поступил экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на патрулировании. Приметы подозреваемого были переданы всем группам задержания вневедомственной охраны и нарядам полиции, благодаря чему он был задержан сотрудниками Росгвардии и полиции. Уточняется, что ученик также разбил стекло в припаркованном рядом со школой автотранспорте.