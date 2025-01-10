В Волгодонске молодой водитель на иномарке врезался в стену дома

В Волгодонске 20-летний водитель Skoda Octavia на скорости врезался в стену дома. После этого молодого человека с травмами увезли в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером 9 января на проспекте Строителей. Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную скорость, из-за чего его машина ушла в занос и наехала на здание. Обстоятельства случившегося сейчас проясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.