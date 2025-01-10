В Волгодонске молодой водитель на иномарке врезался в стену дома

По данным ведомства, авария произошла вечером 9 января на проспекте Строителей. Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную скорость, из-за чего его машина ушла в занос и наехала на здание. Обстоятельства случившегося сейчас проясняют сотрудники полиции.