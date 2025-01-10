Задержанный боксер умер в отделе полиции Выборга

Началось все с того, что в четверг вечером наряд ДПС приметил автомобиль, который двигался подозрительно неровно. Инспектор решил проверить водителя на предмет опьянения. Однако из салона послышались угрозы в духе «я вас убью». Алкотестер не определил причину неадекватного поведения молодого мужчины, в связи с чем водителя решено было доставить в отдел.
Находясь в помещении для административно задержанных, боксер разломал лавку, все крушил и стягивал с себя штаны. Когда его переводили в другую камеру на время уборки, выборжанин попытался бежать, но решетка его остановила. Тогда к дебоширу, непрестанно махавшему руками, применили спецсредства в виде наручников. Задержанного положили на пол.
Спустя некоторое время боксер затих, затем у него посинело лицо. Заметивший это сотрудник расстегнул наручники и начал делать искусственное дыхание с массажем сердца. На место вызвали врачей, но бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.
Сейчас тело спортсмена изучает патологоанатом. Ведущая версия гибели — отравление синтетическим наркотиком.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.