Задержанный боксер умер в отделе полиции Выборга

Началось все с того, что в четверг вечером наряд ДПС приметил автомобиль, который двигался подозрительно неровно. Инспектор решил проверить водителя на предмет опьянения. Однако из салона послышались угрозы в духе «я вас убью». Алкотестер не определил причину неадекватного поведения молодого мужчины, в связи с чем водителя решено было доставить в отдел.