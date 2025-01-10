Председателя правозащитной организации обвиняют в получении подкупа в Иркутске

Житель Иркутска предстанет перед судом за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, Следкоме и прокуратуре региона.
По версии следствия, 44-летний руководитель местной правозащитной организации вымогал деньги у застройщиков и предпринимателей. Взамен обещал не проводить проверки. Так в 2024 он получил на карту родственницы 300 тысяч рублей, взамен не рассказал государственным контрольным надзорным органам о том, что выявил нарушения при предоставлении земельного участка на улице Байкальской.
— Кроме того, в июле 2024 он незаконно получил от руководителя строительной организации два миллиона рублей, которые сам требовал ему передать за неосуществление претензионной работы и судебной защиты обращающихся к нему дольщиков, купивших квартиры в жилом комплексе на улице Красноказачья в Иркутске, — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый не признал вину. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работников лагеря осудят после нападения собак на ребенка в Забайкалье.