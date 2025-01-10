Председателя правозащитной организации обвиняют в получении подкупа в Иркутске

— Кроме того, в июле 2024 он незаконно получил от руководителя строительной организации два миллиона рублей, которые сам требовал ему передать за неосуществление претензионной работы и судебной защиты обращающихся к нему дольщиков, купивших квартиры в жилом комплексе на улице Красноказачья в Иркутске, — уточнили в ведомстве.