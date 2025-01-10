Рейсовый автобус сгорел в Балахне утром 10 января. ЧП произошло на улице Юбилейная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В момент происшествия в салоне автобуса не находилось пассажиров, водитель находился рядом. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
В тушении принимали участие 16 пожарных и 3 единицы техники. Причины возгорания будут установлены дознавателями.
Напомним, что днем 9 января нижегородцы заметили клубы дыма, идущие со стороны Нижегородской ГЭС.
— Густые клубы дыма идут со стороны станции, — начали писать автомобилисты в социальных сетях. — Туда уже промчалось несколько пожарных машин.
Вскоре инцидент подтвердили и на самом предприятии. Как оказалось, возгорание возникло во время ремонтных работ.