Точка в деле о кровавой расправе: под Волгоградом фермер пытал и убил сторожа

— В июле 1999 года обвиняемые, один из которых на тот момент возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, на территории фермы в хуторе Верхне-Чирский обвинили сторожа в хищении имущества. Не получив признательных показаний от потерпевшего, они обмотали его ногу проволокой, подвесили за неё к столбу и стали избивать, в том числе, используя фрагмент деревянного бруса. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники скрылись с места происшествия, — рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.