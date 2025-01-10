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Пять жителей Краснодара пострадали от взрывов петард в праздничные дни

В больницу скорой медицинской помощи Краснодара за новогодние праздники доставили пятерых пострадавших от взрывов петард.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на краевую клиническую больницу, четверо из них — дети, поступившие в первые дни января. Один ребенок был госпитализирован. Также помощь потребовалась одному взрослому.

Медики отмечают, что в этом году праздники в Краснодаре оказались самыми спокойными за последние 10 лет. Рекордно низкое число обращений в больницу связывают с рекомендациями властей отказаться от запуска фейерверков.

Всего на Кубани за праздничные дни врачи зафиксировали 89 тыс. обращений. Одной из основных причин стали ожоги, в том числе вызванные пиротехникой. В результате запуска салютов пострадал 31 человек.

Ранее сообщалось, что в Сочи ребенок получил контузию глаза и рваную рану руки из-за взрыва петарды. Доклад по делу о пострадавшем запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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