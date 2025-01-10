В шпротах «За Родину», которыми отравились екатеринбурженки, не нашли ботулизма

Сергей Лютаревич пояснил, что в шпротах в растительной банке подобных бактерий в принципе не может быть, поскольку они погибают при температуре 120 и времени стерилизации 30 минут, а на производстве такая стерилизация длится час. При этом в течение 2024 года компания самостоятельно провела 150 исследований своей продукции, которые не выявили нарушений. «Сейчас наша главная задача — совместно с надзорными и правоохранительными органами выяснить все обстоятельства происшествия и обеспечить максимальную защиту наших потребителей от недобросовестных продавцов и, возможно, фальсификата», — отметил господин Лютаревич.