Следователи завели уголовное дело после самоубийства 14-летней девочки в Канске

Мама одной из школьниц утверждает, что подросток в течение 2024 года предупреждала педагогов о возможном подобном исходе, но никто якобы ничего не сделал. Кроме того, по словам женщины, она написала заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних, однако и там никаких мер не приняли.