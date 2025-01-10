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Следователи завели уголовное дело после самоубийства 14-летней девочки в Канске

В Красноярском крае школьница свела счеты с жизнью.

Источник: Комсомольская правда

Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах и социальных сетях.

Мама одной из школьниц утверждает, что подросток в течение 2024 года предупреждала педагогов о возможном подобном исходе, но никто якобы ничего не сделал. Кроме того, по словам женщины, она написала заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних, однако и там никаких мер не приняли.

Директор школы № 21, в котором учился подросток, рассказал журналистам sibnovosti.ru, что горожанка «попросту пиарится». О проблемах ребенка он «не знал, а если знал бы — среагировал». Также мужчина пояснил, что погибшая была обычной девочкой и как-то «по-другому» она себя не вела.

Сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.