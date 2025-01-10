В Тимашевске при столкновении с электроопорой погиб водитель

Как пояснили в телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции, происшествие случилось в 2 часа ночи. Из материалов дела следует, что 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выбрал небезопасную скорость движения и съехал вправо с последующим наездом на электроопору.