В Тимашевске при столкновении с электроопорой погиб водитель

По сведениям правоохранителей, один человек погиб.
Как пояснили в телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции, происшествие случилось в 2 часа ночи. Из материалов дела следует, что 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выбрал небезопасную скорость движения и съехал вправо с последующим наездом на электроопору.
В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Геленджике на трассе «М4 Дон» иномарка сбила мужчину в темное время суток.