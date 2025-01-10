Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тимашевске при столкновении с электроопорой погиб водитель

На улице Братская, 105 в Тимашевске 10 января произошла авария.

По сведениям правоохранителей, один человек погиб.

Как пояснили в телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции, происшествие случилось в 2 часа ночи. Из материалов дела следует, что 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выбрал небезопасную скорость движения и съехал вправо с последующим наездом на электроопору.

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Геленджике на трассе «М4 Дон» иномарка сбила мужчину в темное время суток.