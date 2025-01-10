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Управтодор объявил о полном перекрытии трассы Казань — Екатеринбург

Трассу Казань — Екатеринбург перекрыли из-за фуры, влетевшей в табло.

Источник: ГУ МВД Свердловской области

На трассе Казань-Екатеринбург произошла авария утром 10 января. В связи с этим участок Пермского тракта полностью перекрыли для автомобилей. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

На 231 километре трассы Р-242 водитель грузового авто влетел в опору, на которой было установлено табло. Оно упало на проезжую часть. Инцидент произошел в районе поселка Кленовское.

— Пострадавших нет. Движение в обоих направлениях полностью приостановлено. На место происшествия направлена тяжелая техника для очистки дороги. Объезд организован через поселок Арти с выездами с федеральной автодороги на Р-242 на километрах 183 и 286, — рассказали в Управтодоре.

Отмечается, что опора, в которую влетела фура, находится под напряжением. В связи с этим на место происшествия выехали специалисты, которые обесточат объект. Дорожники готовятся к разборке барьерного ограждения для восстановления движения.