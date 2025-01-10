Управтодор объявил о полном перекрытии трассы Казань — Екатеринбург

— Пострадавших нет. Движение в обоих направлениях полностью приостановлено. На место происшествия направлена тяжелая техника для очистки дороги. Объезд организован через поселок Арти с выездами с федеральной автодороги на Р-242 на километрах 183 и 286, — рассказали в Управтодоре.