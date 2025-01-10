На трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием грузовика

Уточняется, что объезд участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд возможен на 184-м километре через Красноуфимск, с выездом через Артинский район.