«Пальцы были частично оторваны»: три человека получили травмы от пиротехники в Татарстане

«Чтобы избежать возможного пожара, гражданин попытался пиротехническое изделие перевернуть. В этот момент вылетевший заряд попал ему в глаз и разорвался. В результате он получил травму левого глаза от пиротехнического изделия. Что спасло гражданина от потери глаза? Он был в очках, если бы их не было — мужчина остался бы без глаза».