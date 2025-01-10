В Самаре жертвой телефонного мошенника стала 11-летняя девочка

Напуганная девочка прошла по этой ссылке, после чего беседа с неизвестным была удалена, а через 10−20 минут начали приходить оповещения о том, что с банковских карт её мамы списываются деньги. Мама школьницы заблокировала банковские карты, но к тому моменту с них было списано 130 000 рублей.