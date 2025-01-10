В Самаре жертвой телефонного мошенника стала 11-летняя девочка. В начале января, вечером, школьнице через мессенджер «Телеграм» позвонил незнакомый мужчина и стал угрожать взломом банковских карт и оформлением на неё кредитов. Затем он прислал неизвестную ссылку, якобы для того, чтобы этого не произошло.
Напуганная девочка прошла по этой ссылке, после чего беседа с неизвестным была удалена, а через 10−20 минут начали приходить оповещения о том, что с банковских карт её мамы списываются деньги. Мама школьницы заблокировала банковские карты, но к тому моменту с них было списано 130 000 рублей.
На следующее утро 35-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции Кировского района Самары. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полицейские ведут розыск злоумышленников, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.