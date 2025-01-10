В Иркутской области экс-главу района отдали под суд за нападения собак на людей

Следователи завершили работу над уголовным делом 61-летнего экс-чиновника, сообщили сегодня в управлении СК РФ по Иркутской области.
По версии правоохранителей, с начала 2023 года по апрель 2024-го он не организовал работу по отлову и содержанию бездомных собак, это привело к массовым нападениям на людей.
«Значительно увеличилась популяция животных, которые неоднократно проявляли агрессию, нападая на граждан. За указанный период в районе пострадали 58 человек, включая 30 несовершеннолетних», — резюмировали в главке.
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу; материалы направлены в суд.