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В Иркутской области экс-главу района отдали под суд за нападения собак на людей

Бывший руководитель Тайшетского муниципального района Приангарья предстанет перед судом по обвинению в халатности.

Источник: Reuters

Следователи завершили работу над уголовным делом 61-летнего экс-чиновника, сообщили сегодня в управлении СК РФ по Иркутской области.

По версии правоохранителей, с начала 2023 года по апрель 2024-го он не организовал работу по отлову и содержанию бездомных собак, это привело к массовым нападениям на людей.

«Значительно увеличилась популяция животных, которые неоднократно проявляли агрессию, нападая на граждан. За указанный период в районе пострадали 58 человек, включая 30 несовершеннолетних», — резюмировали в главке.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу; материалы направлены в суд.