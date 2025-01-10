Обвиняемый в убийстве пермского следователя озвучил последнее слово в суде

Обвиняемый в убийстве пермского следователя Серёдкина выступил с последним словом в суде, сообщает 59.RU.
Одно из заключительных заседаний по делу об убийстве руководителя следственного отдела Свердловского района Евгения Серёдкина прошло 10 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что рассмотрение дела началось в декабре 2024 года. Во время заседаний были рассмотрены показания, которые обвиняемый дал на первых допросах, а также подробности дела.
Как сообщает портал, в пятницу 10 января обвиняемый в убийстве следователя пенсионер Росгвардии Алексей Головин выступил с последним словом. В своей речи мужчина сообщил, что раскаивается в своём поступке, а также охарактеризовал его как «расправу».
«В тот момент я ошибочно полагал, что это единственный верный поступок, совершив который я положу конец домашней тирании творимой на протяжении многих лет убитым мной человеком», — цитирует слова Головина портал 59.RU.
Обвиняемый отметил, что не является сторонником решения вопросов с применением силы и не имел права лишать жизни человека. Мужчина отметил, что готов понести наказание за своё преступление, но надеется на возможное смягчение приговора.
«Если есть хоть малейшая возможность для смягчения приговора, прошу в отношении моей дальнейшей судьбы её рассмотреть», — заключил Головин.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в сентябре 2024 года. Руководитель следственного отдела Серёдкин был убит в своей квартире. Уточнялось, что мужчину зарубили топором на глазах у его малолетних детей. Обвиняемым в убийстве стал возлюбленный бывшей жены Серёдкина. Как выяснилось во время заседания суда, убитый получил около 80 ударов топором.