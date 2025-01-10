Обвиняемый в убийстве пермского следователя озвучил последнее слово в суде

Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в сентябре 2024 года. Руководитель следственного отдела Серёдкин был убит в своей квартире. Уточнялось, что мужчину зарубили топором на глазах у его малолетних детей. Обвиняемым в убийстве стал возлюбленный бывшей жены Серёдкина. Как выяснилось во время заседания суда, убитый получил около 80 ударов топором.